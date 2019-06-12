Burcu Çetinkaya şaşırttı sosyal medya hesabında dikkat çeken değişiklik
6 yıl önce tesettüre giren ve geçtiğimiz aylarda başını açan rallici Burcu Çekinkaya Bucak, sosyal medya hesabından eşi Fatih Mehmet Bucak'ın soyadını sildi.
Ralli sporcusu Burcu Çetinkaya, instagram hesabından yaptığı değişiklikle dikkatleri üzerine çekti. 2015 yılında Fatih Mehmet Bucak ile evlenen ve her fırsatta eşine olan aşkından bahseden rallici Burcu Çetinkaya, Instagram hesabından eşinin soyadını kaldırdı.
Yüksel lisansını tamamlamak üzere gittiği Şanlıurfa'da aradığı aşkı bulan Çetinkaya, nikahın ardından sosyal medya hesabı Instagram'dan adını 'Burcu Çetinkaya Bucak' olarak değiştirmişti. Çetinkaya'nın bu hamlesi ise akıllara 'Evliliklerinde kriz mi var?' sorusunu getirdi.
Başörtüsünü çıkarmıştı: Burcu Çetinkaya, geçtiğimiz nisan ayında başörtüsünü çıkardığını açıklamış ve eleştiriler üzerine şu sözleri söylemişti:
Gücüm yetmedi diyelim: "Bugün bir karar aldım ben. Bu kararda asla 6 yıldır taşımaya çalıştığım başörtüsüne inanmamak veya saygısızlık yok. Bu kadar yapabildim. Aldığım kararı tamamen manevi yaşamak istedim. Hatta imkan olsaydı sessizce. Nasip. Gücüm yetmedi diyelim. Kalbim aynı yerde. Ama o da benimle Allah arasında zaten. Bu süreçte benden güç alanlar olduysa onları istemeden kırdıysam özür."