Burcu Biricik'ten şaşırtan yanıt! "Ben köylüyüm"
|
Oyuncu Burcu Biricik kendisi gibi sarışın ve renkli gözlü olan meslektaşı Bade İşçil'in "Tipim fakir oynamaya müsait değil" sözlerine yanıt verdi.
Reklamcı Emre Yetkin ile 2016 yılında nikâh masasına oturan oyuncu Burcu Biricik, 15 Temmuz 2024'te kızı Luna'yı kucağına almıştı.
KIZININ GÖRÜNTÜLENMESİNİ İSTEMEDİ
Biricik, önceki gün İstanbul Bebek'teydi. Kızıyla birlikte güzel havanın tadını çıkartan Biricik, muhabirlerden kızının görüntüsünün alınmaması konusunda ricada bulundu.
YANITI ŞAŞIRTTI
Burcu Biricik'e kendisi gibi sarışın ve renkli gözlü olan meslektaşı Bade İşçil'in "Tipim fakir oynamaya müsait değil" sözleri soruldu.
"Bu durum benim için geçerli değil. Ben köylüyüm çünkü" yanıtını verdi.
