Burcu Biricik'ten eşine övgü dolu sözler! "Mutfak ona emanet"
Oyuncu Burcu Biricik mutlu bir aileyaşamı sürüyor. 2014'te reklamcı Emre Yetkin ile evlenen oyuncu mutlu beraberliğini bebek ile taçlandırmıştı. Biricik, son olarak eşine övgüler yağdırdı.
Reklamcı Emre Yetkin ile 2016 yılında nikâh masasına oturan Burcu Biricik, 15 Temmuz 2024'te de kızı Luna'yı kucağına almıştı.
Anne olduktan sonra oyunculuğa ara veren Burcu eşine övgüler yağdırdı.
"EV İŞLERİNDE BENDEN DAHA İYİ"
"Emre ev işlerinde benden daha iyidir. Özellikle yemek konusunda ustadır. Çocuk konusunda da çok iyi. Emre iyi bir baba" dedi.
