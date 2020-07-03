Burcu Biricik yaşadığı cinsel tacizi anlattı bağırarak kurtulmuş

Burcu Biricik, cinsel taciz olayından bağırarak kurtulduğunu söyleyerek yaşadığı çirkin olayı şu sözlerle anlattı:

"Ben sadece bir yazı gördüm, olayı net olarak bilmiyorum, o yüzden hiçbir şey diyemem. Ancak kadına şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez.''