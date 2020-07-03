Burcu Biricik yaşadığı cinsel tacizi anlattı bağırarak kurtulmuş
Başarılı ve güzel oyuncu Burcu Biricik, Ozan Güven'in DEniz Bulutsuz'a uyguladığı şiddet sorulunca kendisinin yaşadığı cinsel taciz olayını anlattı.
Burcu Biricik, geçtiğimiz akşam arkadaşlarıyla Arnavutköy'de basın mensuplarının kameralarına takıldı. Bir mekandan çıkarken gazetecilerle kısa bir sohbet eden Biricik, Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulut'a şiddet uyguladığı yönündeki haberlerin sorulduğu esnada kendi başına gelen cinsel taciz olayını anlattı.
Burcu Biricik, cinsel taciz olayından bağırarak kurtulduğunu söyleyerek yaşadığı çirkin olayı şu sözlerle anlattı:
"Ben sadece bir yazı gördüm, olayı net olarak bilmiyorum, o yüzden hiçbir şey diyemem. Ancak kadına şiddetin hiçbir türlüsü kabul edilemez.''
''Çok üzgünüm böyle bir şey yaşandığı için. Tekrar söylüyorum; bu olayın ne kadar gerçek olduğunu bilmeden konuşuyorum.''
''Bir yandan da 'kadın olarak hiçbir şiddet kabul edilemez' demek istiyorum. Maalesef bir sürü kadınımız şiddete maruz kalıyor."