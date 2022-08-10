Burcu Biricik öyle bir şey dedi ki herkes şaştı kaldı! "Tanımadığım insanların..."
Ünlü oyuncu Burcu Biricik ilginç huyunu itiraf etti! Camdaki Kız dizisinin başrol oyuncusu söyledikleriyle herkesi şaşırttı.
Birçok dizi ve filmde oynayan ünlü oyuncu Burcu Biricik bir parti çıkışında söyledikleriyle herkesi şaşırttı. Ünlü oyuncu tanımadığı insanların doğum günlerine gittiğini itiraf edince sosyal medya karıştı.
Camdaki Kız dizisinde canlandırdığı Nalan karakteriyle büyük ilgi toplayan başarılı oyuncu Burcu Biricik dizisinin sezon finali yapmasıyla kendini tatile attı.
Bozburun'da tatilde olan Biricik, tanımadığı insanların yaş günlerine gittiğini açıkladı.
Biricik, "Eğlenmeyi seviyorum. Birinin doğum günü olduğunu duydum. Kalktık gittik. Sonra tanıştık."