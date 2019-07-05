Burcu Biricik bikinili yakalandı! Eşi Emre Yetkin bu duruma isyan etti
Burcu Biricik ve eşi Emre Yetkin, Avrupa turunun ardından rotayı Ege sahillerine çevirdi. Bodrum'da tatil yapan ünlü çiftten Burcu Biricik, bikinili yakalanınca eşi Emre Yetkin, sosyal medya hesabından isyan etti.
Star Tv'nin sevilerek izlenen dizisi Kuzgun'un başrol oyuncusu Burcu Biricik ve reklamcı eşi Emre Yetkin, yaz sezonunun açılmasıyla önce Avrupa turu yaptı ardından ise Türkiye'ye dönerek Ege sahillerinde tatillerine devam ettiler.
Bodrum'da güneşin ve denizin tadını çıkarırken Burcu Biricik, kendini Ege'nin serin sularına bıraktı. Eşi Burcu Biricik yüzerken iskelede güneşlenmeyi tercih eden Emre Yetkin ise magazincileri fark edince olanlar oldu.
Emre Yetkin, eşi Burcu Biricik'i magazincilerin kendilerini çektiği konusunda uyardıktan uyarınca Biricik, denizden çıkarken magazincilere dönerek, ''Çıkıyorum, hazır mısınız?'' diye seslendi.
Emre Yetkin ise sosyal medya hesabı Instagram'ın hikaye kısmından gazetecilerin eşini görüntülemesine isyan etti.