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Burcu Biricik Ayvalık Küçükköy'de ev aldı! Bambaşka bir hayat yaşıyor

Burcu Biricik Ayvalık Küçükköy'de ev aldı! Bambaşka bir hayat yaşıyor

AYVALIK KÜÇÜKKÖY'de tarihi bir konak aldığı haberleriyle gündeme gelen Burcu Biricik hafta sonunu köyde geçirdi! İşte Burcu Biricik'in köy hayatı...

Burcu Biricik Ayvalık Küçükköy'de ev aldı! Bambaşka bir hayat yaşıyor

KANAL D'nin “Camdaki Kız” dizisiyle seyirci karşısına çıkan Burcu Biricik, hafta sonu Ayvalık’taydı. Güzel oyuncu daha önce Ayvalık’a bağlı Küçükköy’den tarihi bir konak aldığı haberleriyle gündeme gelmişti. Burcu Biricik, Ayvalık'ta zeytin topladı.

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Burcu Biricik Ayvalık Küçükköy'de ev aldı! Bambaşka bir hayat yaşıyor

Oyuncu çekimlerin olmadığı hafta sonunda eşi ile tura çıkıp Ayvalık’a gitti.

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Burcu Biricik Ayvalık Küçükköy'de ev aldı! Bambaşka bir hayat yaşıyor

Biricik hafta sonunu arkadaşlarıyla köyde geçirdi, başında yemenisi, üzerinde şalvarıyla zeytin toplarken çektirdiği fotoğrafları da sosyal medyada paylaştı

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Burcu Biricik Ayvalık Küçükköy'de ev aldı! Bambaşka bir hayat yaşıyor

Başında tülbent, üzerinde şalvarıyla zeytin topladı

'Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik; başında tülbent, üzerinde şalvarıyla zeytin toplarken çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

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