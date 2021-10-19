Burcu Biricik Ayvalık Küçükköy'de ev aldı! Bambaşka bir hayat yaşıyor
AYVALIK KÜÇÜKKÖY'de tarihi bir konak aldığı haberleriyle gündeme gelen Burcu Biricik hafta sonunu köyde geçirdi! İşte Burcu Biricik'in köy hayatı...
KANAL D'nin “Camdaki Kız” dizisiyle seyirci karşısına çıkan Burcu Biricik, hafta sonu Ayvalık’taydı. Güzel oyuncu daha önce Ayvalık’a bağlı Küçükköy’den tarihi bir konak aldığı haberleriyle gündeme gelmişti. Burcu Biricik, Ayvalık'ta zeytin topladı.
Oyuncu çekimlerin olmadığı hafta sonunda eşi ile tura çıkıp Ayvalık’a gitti.
Biricik hafta sonunu arkadaşlarıyla köyde geçirdi, başında yemenisi, üzerinde şalvarıyla zeytin toplarken çektirdiği fotoğrafları da sosyal medyada paylaştı
Başında tülbent, üzerinde şalvarıyla zeytin topladı
'Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik; başında tülbent, üzerinde şalvarıyla zeytin toplarken çektirdiği fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.