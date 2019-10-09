Burcu Binici siyah iç çamaşırlı pozuyla sosyal medyayı kasıp kavurdu! Takipçilerini mest etti

Peki Burcu Binici kimdir?: 6 Temmuz 1986 tarihinde Erzurum'da ailenin en küçük kızı olarak doğdu. Bir abisi iki ablası vardır. Aslen Rize Hemşin'lidir. Çocukluğu; babası Devlet Su İşleri'nde memur olduğu için görev yeri olan Aydın'da geçti.