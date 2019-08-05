Burçların yeni tarihleri 2019 neden değişti yeni burç sıralaması

Burçların tarihi değişti NASA'nın yeni burç açıklaması astronomlar ile astrologların arasını açtı. NASA'nın yaptığı burç açıklaması günün konusu oldu. Artık 13 burcun olduğunu açıklayan NASA, burçların yeni tarihlerini açıkladı. Peki ama burçların tarihleri neden değişti, yeni burç tarihleri hangisi, 13. yeni burç hangisi? İşte tartışılan konunun tüm detayları...