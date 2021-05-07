Burçlara göre beslenme hangi burç hangi diyeti yapmalı?

İkizler burcu nasıl beslenmeli? İkizler burcu öncelikle sağlıklı bir yaşam için uykusuna çok önem vermeli. Diğer önemli nokta ise; vücudunuz için gerekli maddelerden biri de potasyum klorürdür. Potasyum klorür, kanın sulanmasını sağlar ve pıhtılaşmayı önler. Bu madde ise en çok kereviz, yeşil fasulye, havuç ve portakal gibi gıdalarda bulunur. İkizler burcunun en büyük avantajı dasindirim sisteminin çok iyi çalışmasıdır. Ayrıca hareketli bir yapıya sahip olan İkizler burçları, kolay kolay kilo problem yaşamaz. İkizler burcunun uzak durması gerekenler ise mayalı yiyecekler ve sakatatlardır.