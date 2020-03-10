Burçin Terzioğlu ve sevgilisi Umut Duygu'dan şaşırtan tesadüf! Aynı gün doğmuşlar
Geçtiğimiz günlerde Flipinler'de aşk yaşadığı spor hocası Umut Duygu ile paylaştığı resimler ile yakayı ele veren oyuncu Burçin Terzioğlu ve sevgilisi Umut Duygu'nun babalarıyla aynı gün doğdukları ortaya çıktı.
Ünlü oyuncu Burçin Terzioğlu, 40. yaşına ayak basarken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla doğum gününü kutladı. Filipinler tatilinden bir kareyi yayınlayan Burçin Terzioğlu, paylaşımına "Hoş geldin yeni yaşım" notunu düştü.
115
Oyuncu Burçin Terzioğlu ve sevgilisi spor hocası Umut Duygu'nun paylşaımları ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. Babasıyla aynı gün doğan Terzioğlu, birlikte pasta üfledikleri o anları "İyi ki doğdun babam" notuyla paylaştı.
215
Umut Duygu'da sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımında babasının da doğum günü olduğunu dile getirdi.
315
Durumu fark eden takipçileri Burçi Terzioğlu ve Duygu'nun paylaşımlarına "Bu bir tesadüf mü?" şeklinde yorumlarda bulundular.
415