Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli barıştı mı? Kaleli iddialar hakkında ilk kez konuştu
Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli'nin aşkları efsane dizi Poyraz Karayel'de başlamış 3,5 yılın ardından bitmişti. ikilinin yeniden barıştığı konuşuluyordu. Kaleli'den açıklama geldi.
Yayınlandığı zaman izlenme rekorları kıran Poyraz Karayel dizisinin başrol oyuncuları Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli, 3,5 yılın ardından ayrılmıştı. Hayranlarını oldukça üzen bu ayrılığın ardından ikilinin yeniden konuşmaya başladığı, barıştıkları konuşuluyordu.
Geçtiğimiz günlerde trafikte görülen İlker Kaleli, basının sorularına cevap verdi. Burçin Terzioğlu'yla ilişkisi üzerine de açıklamada bulundu.
Dizi görüşmelerinin devam ettiğini anlatan Kaleli, "Dijital platformda mı, yoksa televizyonda mı bir işte yer alacaksınız?" sorusuna "Görüştüğüm projeler televizyon ama dijitali de seviyoruz" cevabını verdi.
Burçin Terzioğlu ile barıştıkları yönünde çıkan haberlerle ilgili gelen soruyu da yanıtlayan yakışıklı oyuncu, "Arkadaşlar siz yazıyorsunuz bunları. Biz konuşmuyoruz, bir açıklama yapmıyoruz. Yine konuşmam doğru olmaz" dedi.