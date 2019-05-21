Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli barıştı mı? Kaleli iddialar hakkında ilk kez konuştu

Burçin Terzioğlu ile barıştıkları yönünde çıkan haberlerle ilgili gelen soruyu da yanıtlayan yakışıklı oyuncu, "Arkadaşlar siz yazıyorsunuz bunları. Biz konuşmuyoruz, bir açıklama yapmıyoruz. Yine konuşmam doğru olmaz" dedi.