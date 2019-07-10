Burçin Terzioğlu ve İbrahim Çelikkol aynı projede mi yer alacak? Bu dizi reytingleri sallar!
Bu iddia en son Merhamet dizisinde beraber yer alan Burçin Terzioğlu ve İbrahim Çelikkol hayranlarını çok sevindirecek. Yeni sezonda ekranlara gelecek 'Güvercin' dizisi için Burçin Terzioğlu ve İbrahim Çelikkol'a teklif götürüldü.
Uzun zamandır televizyon ekranlarında görmediğimiz ikili Burçin Terzioğlu ve İbrahim Çelikkol'a giden teklif hayranlarını çok sevindirdi. Önümüzdeki sezonda yapımcılığını Pastel Film’in üstlendiği ‘Güvercin’ adlı dizinin başrol oyuncuları için Burçin Terzioğlu ve İbrahim Çelikkol'a teklif götürüldü.
Bir süredir içine sinen bir proje olması için televizyon ekranlarından uzak duran Burçin Terzioğlu ve İbrahim Çelikkol'un yeni sezonda ekranlara gelecek 'Güvercin' dizisi için gelen teklife sıcak baktığı söyleniyor.
İkili daha öncede bir zamanlar Kanal D ekranlarında yayınlanan, sevilerek izlenen dizi Merhamet'te beraber rol almışlardı. Televizyon ekranlarının özlenen yüzleri, götürülen teklifi onaylarlarsa reyting sıralamalarında ilk sıralara adını yazdırabilecek bir yapım 'Güvercin' olacak gibi gözüküyor.
Öte yandan, Burçin Terzioğlu ve İlker Kaleli birlikteliğinin bozulması Terzioğlu'nun hayranlarını üzmüşken, geçtiğimiz günlerde ikilinin sosyal medya hesapları Instagram'dan ayrı ayrı paylaştıkları fotoğrafta dikkat çeken detay ikilinin hayranlarını oldukça sevindirmişti.