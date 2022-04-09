Burç geçişi olacak aman dikkat! Sıkıntılar başınızı ağrıtacak: Dinçer Güner Hande Kazanova'dan 2022 burç yorumları
Dedikleri her şey bir bir çıkan astroloji uzmanları Hande Kazanova, Dinçer Güner'den yeni burç yorumları geldi.
Astroloji uzmanı Hande Kazanova burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Mars ve Satürn’ün 12. evde kavuşuyor olması önemli bir davanın sonuçlanması, ülkemizi ilgilendirecek bir mahkemenin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ya da Amerika’da görülen davaların sonuca ulaşması söz konusu olabilir.
Açık olmamız gerekiyor: Hastaneler, hapishaneler, yardım dernekleri, geri planda hareket eden güçler, perde arkası oyunlar, ülkemizin gizli düşmanlarından zarar görmesi söz konusu olabilir. O yüzden beklenmedik olaylara da açık olmamız gerekiyor.
Hareket etme enerjisi çalışabilir: Özellikle yakın, uzak ülke ilişkilerimiz, bizim de elimizi kolumuzu bağlayabilir. Bu noktalarda biraz zorlanabiliriz. Güneş para evinde bulunuyor. Güneş ve Merkür kavuşumu ile çözüme yönelik hareket etme enerjisi çalışabilir.
Dikkatli adımlar atmalıyız: Türkiye haritasında Uranüs’ün şans noktasını tetiklemesi ekonomide hızlı olayları karşımıza getirebilir. Bu dönem borsa dahil olmak üzere, finansal alanda dikkatli adımlar atmalıyız.