Burç geçişi olacak aman dikkat! Sıkıntılar başınızı ağrıtacak: Dinçer Güner Hande Kazanova'dan 2022 burç yorumları

Astroloji uzmanı Hande Kazanova burç yorumlarını şu şekilde paylaştı: Mars ve Satürn’ün 12. evde kavuşuyor olması önemli bir davanın sonuçlanması, ülkemizi ilgilendirecek bir mahkemenin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ya da Amerika’da görülen davaların sonuca ulaşması söz konusu olabilir.