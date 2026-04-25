Burayı Not Alın: Gerçek Bir Lezzet Durağı…

Önünden geçerken burnunuza çarpan o tereyağı kokusunu tarif etmem imkansız, yaşamanız lazım.



Olay Yaratan İkili: Tereyağlı ve Tahinli



Öncelikle şu tereyağlı simit meselesine bir açıklık getirelim. Bu bildiğiniz simitlerden değil.



Dışı öyle bir çıtır ki, ısırınca çıkan ses mahallede yankılanıyor; içi ise pamuk gibi. Ama o tereyağı aroması... Damakta bıraktığı his gerçekten "aşırı tavsiye" dedirtecek cinsten.



Gelelim dün benim tattığım ve anınd favorim olan tahinli simite. Tek kelimeyle: Olay! Tahini o kadar kararında, o kadar tadında koymuşlar ki, hiç baymıyor.



Fırından yeni çıkmış denk gelirseniz zaten başka bir boyuta geçiyorsunuz. Çayınızı kapıp hemen yanına çökme isteği uyandırıyor.



Simit Çok Başka…



Burası sadece bir fırın değil, işini aşkla yapan insanların olduğu bir zanaat evi sanki.



"Simit çok başka" derken abartmıyorum; unun kalitesinden ateşin kıvamına kadar her şeyde o eski fırınların emeği var.



Eğer gerçek, dürüst ve samimi bir lezzet arıyorsanız yolunuzu buraya düşürün.



Şiddetle, hatta ısrarla o tereyağlı simidi denemenizi öneriyorum.

Pişman olma şansınız sıfır.



Adres: Gazi İnebolu Ekmek ve Simit Fırını.

Balat/Ayan Caddesi, No: 46, 34087 Fatih/İstanbul