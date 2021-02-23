Buraya herkes giremiyor! Ege'nin gizemli yarımadası Aynoroz için mutlak şart bakın ne
YUNANİSTAN'da Ege'nin 'gizemli' yarımadası Aynoroz, özerk bir şekilde yönetilmesiyle biliniyor. Avrupa Birliği yasalarının bazılarından muaf tutulan gizemli yarımada, Ortodoks inancında da büyük öneme sahip. Ancak bu yarımadayı gizemli kılan şey başka... Herkes giremiyor ve ziyaretçi kabul edilmiyor.
Aynoroz sadece Ege'nin değil aslında tüm Yunanistan'ın en çok merak edilen ve görülmek istenen yerlerinden biri olma özelliği taşıyor. Ege'nin kuzeyinde Halkidiki yarımadasının üç kolundan en doğusunda yer alan Aynoroz, aslında turistlere neredeyse tamamen kapalı.
Oldukça dağlık bir araziye sahip olan Aynoroz, bu engebeli coğrafyası sayesinde korunaklıdır. Manastır yaşamına elverişli coğrafi koşullara sahip olan Aynoroz, bu yüzden yüzyıllardır 20 önemli dini eğitim ve ibadet merkezine ev sahipliği yapmakta.
İstanbul'daki Patrikhane'ye bağlı olan bu 20 manastır kendi temsilcileriyle yarımadayı yönetmektedir. Yunanistan içinde özerk bir şekilde yönetilen aynoroz, Avrupa Birliği müktesebatının büyük oranda da dışında tutulmaktadır.
Genellikle ziyaretçi kabul edilmiyor
Zeytin ve üzüm yetiştiriciliğin en önemli tarımsal faaliyet olduğu yarımadada bu gibi işlerle genellikle genç keşişler ilgilenmektedir. Dünyanın farklı yerlerinden Ortodoks inancına mensup keşişlerin yaşadığı bu yarımada etrafındaki onca turistik rotaya rağmen ziyaretçi genellikle kabul edilmemektedir.