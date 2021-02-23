Buraya herkes giremiyor! Ege'nin gizemli yarımadası Aynoroz için mutlak şart bakın ne

Aynoroz sadece Ege'nin değil aslında tüm Yunanistan'ın en çok merak edilen ve görülmek istenen yerlerinden biri olma özelliği taşıyor. Ege'nin kuzeyinde Halkidiki yarımadasının üç kolundan en doğusunda yer alan Aynoroz, aslında turistlere neredeyse tamamen kapalı.