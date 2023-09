Burası dünya! Burada, nefsi terfi etmeyenin; nesli terbiye olmaz!

Sabırla nefsin belini bük. O alçaktır, kötüdür, iyilik etmeye gelmez ona!

(Mesnevi.III/ 2979)

Burası dünya, burası sabır yuvası; burası nefsin cenk meydanı... Emniyetli bir yolculuk için hissi kablel vuku şart... Tehlikenin nereden geleceğini, hangi gidişin kurtuluşa çıkacağını, hangi iklimin zemheri de üşütmeyeceğini anlamak elzem. Burası dünya, burada makam ve mevkide terakki edilirken; manen irtifa kaybetmeye de elverişli kaygan bir zemin.

Kalender meşrep olmak zamanı; yani dünya ve içindekilerde gözü olmamak… Yaşam, kul olabilmek için verilmiş bir fırsat... Dünyanın tüm cazibesiyle “hey telek” hitabına karşın, nefisle mücadele yolunda büyük cihada niyetlenerek “la havle” diyebilmek zamanı... Ama sade bir dille değil candan, ciğerden bir “La Havle!”

İnsan, kendinden mesul olduğu kadar; anne ve babasından, akran ve akrabasından, eşinden ve evladından da mesuldür. Kişi hangi mevkide olursa olsun bağlı olduğu kurumun karakterini temsil eder... Liyakat diye bir terim vardır. Liyakat; çalışılan ve mensubu olunan kurumların erdemlerini hakkıyla temsil edebilme yetisidir. Hususi davranışlarının, umumi sonuçlar doğuracağının bilinciyle çalışma ahlakını zedeleyecek ve o kuruma söz getirecek her hal ve tavırdan kişi kendini bertaraf edebilmeli…

İslam ile şereflenmiş olmak ne büyük bir liyakat ister, üzerinde düşünelim. Düşünelim ki, fıtratımıza serpilmiş İslam tohumunu besleyip büyütelim. Evvela, kendi kökünü sağlam tutmayı öğrenmeli insan ve temsil ettiği dinin emrince kulluğun meyvesini verebilmeli... Öyle ya; hazmedilmemiş ve anlaşılamamış her sıfat insanı tökezletir ve yolundan alıkoyar.

Aile içi iletişimden, iş ahlakına, komşu hakkından, miras hukukuna, çarşı pazar adabından, kardeşlik bağına, evlat mesuliyetinden, anne baba hakkına kadar her şey ahlak çeşmesine uğramalı ve doya doya nasibini almalıdır. Bu nasipten paye alamamak ne büyük bir kayıp ve nefsi terfi etmeden aynı yerde durup ilerlediğini zannetmek, ne büyük bir yanılgı... Bu kayıp ve yanılgı sadece kişinin kendisini değil; koskoca bir nesli de zaafa uğratan büyük bir yıkım...

Nefis daima bir illet ve maksat etrafında dönüp dolaşır. Dostluğu ve bilişiği de çabuk bozar!

(Mesnevi. III/2691)

Bu dünya bir usta- çırak ilişkisi gibidir. Kişi kendisine model aldığı Ustasının müspet yahut menfi her türlü davranışından beslenir. Ahlak terazisine oturtulmadan başlanmış her iş, her ortaklık her ilişki, bir toplumun içten içe çöküşüne zemin hazırlar.

Burası dünya. Burası ahiret tarlası. Burası göçüp gidenlerin duyduğu pişmanlıklarla ün kazanmış bir mekân. Bir gün bir saat, bir dakika bir an dahi olsa, dünyaya dönmeyi arzulayanların sedalarıyla inlemekte. Doğruların yanlışlara kurban edildiği bir yanılgılar diyarı… Ye’s haline kadar, her kulun tövbesinin kabul edileceği bir af meclisi…Ta ki, ölüm anına kadar açık kalacak bir ümit kapısı… Bu kapı kapandığı vakit ne bir tevbe ne terbiye ne de bir terfi hakkı olmayacağının bildirildiği, hakikat kelamının indirildiği, bir kulluk vadisi...

Ey hür can, sen ona Tevbe etmesi, yargılanma dilemesi için inci verirsin de o sana bir taş bile vermez… İşte nefsin insafı!

(Mesnevi.III/2471)

Burası dünya, burası ünsiyet yeri. Öyle ki bu dünyada kimi sevdinse, kimi örnek aldınsa yarın ahirette onunla olacaksın! Zalim yahut mazlum, kimin yanında oldunsa onun mihengine vurulacak değerin! Adaletin nispetinde, adil; merhametin kadar, razı olunacaksın! Gözettiğin kadar, gönenecek; arındığın kadar aklanacaksın! Ne verdinse, o gelecek seninle ve ne bıraktınsa geride, ondan sorulacaksın! Bıraktıkların ya sadaka-i cariye olup senin yüzünü ak edip güldürecek yahut dillerde bir bedduaya dönüşüp, âh-u zâra sebebiyet verecek...

Bu dünya zor, lakin her zorlukla beraber bir kolaylıkta var elbet. Zorlu çıkışlarda insanı düşmekten alıkoyan duygu korkudur. Onca emeğin ve çabanın boşa gideceği korkusu... Ki Allah insanın kaderini o çabasına bağlı kılmıştır.

“Kim ahiret kazancı isterse onun bu kazancını artırırız; kim dünya kazancını tercih ederse ona da bundan veririz; ama onun ahirette hiçbir kazancı olmaz.”

Şuara suresi ayet -20-

Bu dünyada düşmemek için nefsin ayakları yere sağlam basmalı. Öyle sağlam basmalı ki kaygan zeminlerde zamanın yağlı ilmeğini hayat zannedip ömrü öldüren zafiyet bataklıklarına düşülmesin. Öyle ki bir kişinin ayağının kayması ardından gelen herkesin düşüşünün emaresi ve sebebidir.

Burası dünya! Burası verilen reçeteyi doğru anlayıp, doğru uygulama yeri. Bir ilacın bile içilme prospektüsü vardır ya kulluk ile şereflenmiş bir insanın nasıl bir mesuliyetinin olduğu idraki de önemli...

Ötelerin ötesinden gelen malumatlardan ne kadar hisse alındığının tespiti önemli. Nefisler terfi ettikçe elbette nesiller de terbiye olacaktır. Unutmayalım ki; varlık en büyük nimet... Para, pul, tarla, arsa vs. değil asli varlıktan bahsediyorum! İnsan varlığı yokluğuna tercih edilerek yaratılmıştır ve bu varlık bir şereftir kişiye onur duyuran... İnsana lütfedilmiş en kadim nimettir.

Allah varlığımızı, yaşamımızı, nefsimizi ve neslimizi zayi olmaktan muhafaza buyursun.