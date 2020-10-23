Burası Antalya! Yıllardır ayaktaki piramit rekorlar kitabına girmeye aday
ANTALYA'da düzenlenen Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali kapsamında 5 yıl önce bin ton kum kullanılarak yapılan Keops Piramidi görenleri adete büyüledi.
Antalya'da 10 bin tondan fazla kum kullanılarak yapılan, 200'den fazla kum heykelin sergilendiği Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali, gelecek yıl 16'ncı kez ve farklı bir temayla ziyaretçilerini ağırlayacak.
Deniz efsaneleri, mitolojik ve tarihi karakterler, dünya harikaları gibi farklı temalarda yüzlerce heykeli yerli ve yabancı ziyaretçiyle buluşturan festivalde, 2015'te 'Dünya Harikaları' temasıyla yapılan kumdan Keops Piramidi, diğerlerinin aksine festival yönetimi tarafından yıkılmadı.
Gerekli bakımları yapılarak 5 yıldır korunan piramidin, en uzun süre ayakta kalan kum heykel unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alması için başvuru yapıldı.
Festival Direktörü Cem Karaca, Uluslararası Antalya Kum Heykel Festivali'nin dünyanın 12 ay açık tek kum heykel etkinliği olduğunu anlattı.