Buralardan ev almayın, kiralık tutmayın' dedi il il ilçe ilçe deprem uyarısı yaptı
Sarsıntılar devam ederken deprem Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan vatandaşlara kritik bir uyarı geldi. İl il ve ilçe ilçe bir liste paylaşan Ercan hem buralardan ev almayın hem de kiralık tutmayın dedi. İşte o şehirler...
Deprem kabusu yaşadığımız coğrafyanın değişmeyen bir gerçeği olarak kendini bize her gün hatırlatıyor. İstanbul, Balıkesir, İzmir derken farklı büyüklükteki sarsıntılar hayatımızın bir parçası haline geldi.
Türkiye deprem fırtınasındaki günlerine devam ediyor. İstanbul ve Balıkesir'deki depremlerin ardından bölge halkında panik havası arttı. Sındırgı günlerdir durmadan sallanıyor. Bugün bile 4 üzeri 3 depreme maruz kalan şehirde sarsıntıların ne kadar süreceği merak ediliyor.
SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Depremler sadece Balıkesir'i değil çevre illeri de etkiliyor. Her gün binlerce insan depreme maruz kalıyor. Bu kadar sarsıntının içinde herkes evinin sağlamlığını, şehrin zemininin durumunu merak ediyor. Gözler bu konuda uzmanlara çevrildi. Hemen hemen her uzman sağlam yapı vurgusu yapıyor.
Son uyarı ise Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'dan geldi. Sosyal medya hesabından paylaşımdan bulunan Ercan bu kez endişe ettiği il ve ilçeleri sıraladı. Özellikle de, 'Buralardan ev almayın kiralık tutmayın' dedi. Ercan saydığı yerleşim bölgelerindeki konutlarla ilgilenenlere de yer yapı güvenlik belgelerini incelemelerini istedi.