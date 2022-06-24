Buralarda yaşayanlar yaşlanmaz! İşte dünyanın en yaşanabilir şehirleri...
İngiltere'de yayınlanan The Economist dergisi, dünyanın en yaşanılabilir şehirleri ile ilgili bir araştırma yaptı. Listede oldukça şaşırtıcı şehirler yer aldı...
The Economist dergisi, "Dünyanın En Yaşanabilir Şehirleri" başlıklı bir rapor hazırladı. Avusturya’nın başkenti Viyana, koronavirüs salgını kısıtlamaları nedeniyle 34. sıraya gerileyen Yeni Zelanda'nın Auckland kentinden ilk sırayı devraldı.
Hazırlanan raporda, "2021'in başlarında müze ve restoranlarının kapanmasıyla sıralamamızda 12. sıraya düşen Viyana, 2018 ve 2019'da olduğu gibi birinci sıraya yükseldi" ifadelerine yer verildi.
Bunun yanı sıra kent için "İstikrar ve iyi alt yapı; şehrin sakinleri için cazibesi, iyi sağlık hizmetleri ve birçok kültür ve eğlence fırsatıyla destekleniyor" denildi.
Ukrayna'nın başkenti Kiev ise Rusya saldırısı nedeniyle bu yıl listeye dahil edilmedi. Rusya'nın kentleri olan Moskova ve St. Petersburg'un sıralaması ise batı yaptırımlarının etkisiyle düştü.
İşte dünyanın en yaşanabilir 10 şehri...
10. OSAKA, JAPONYA