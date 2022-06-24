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Buralarda yaşayanlar yaşlanmaz! İşte dünyanın en yaşanabilir şehirleri...

Buralarda yaşayanlar yaşlanmaz! İşte dünyanın en yaşanabilir şehirleri...

İngiltere'de yayınlanan The Economist dergisi, dünyanın en yaşanılabilir şehirleri ile ilgili bir araştırma yaptı. Listede oldukça şaşırtıcı şehirler yer aldı...

Buralarda yaşayanlar yaşlanmaz! İşte dünyanın en yaşanabilir şehirleri...

The Economist dergisi, "Dünyanın En Yaşanabilir Şehirleri" başlıklı bir rapor hazırladı. Avusturya’nın başkenti Viyana, koronavirüs salgını kısıtlamaları nedeniyle 34. sıraya gerileyen Yeni Zelanda'nın Auckland kentinden ilk sırayı devraldı.

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Buralarda yaşayanlar yaşlanmaz! İşte dünyanın en yaşanabilir şehirleri...

Hazırlanan raporda, "2021'in başlarında müze ve restoranlarının kapanmasıyla sıralamamızda 12. sıraya düşen Viyana, 2018 ve 2019'da olduğu gibi birinci sıraya yükseldi" ifadelerine yer verildi.

Bunun yanı sıra kent için "İstikrar ve iyi alt yapı; şehrin sakinleri için cazibesi, iyi sağlık hizmetleri ve birçok kültür ve eğlence fırsatıyla destekleniyor" denildi.

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Buralarda yaşayanlar yaşlanmaz! İşte dünyanın en yaşanabilir şehirleri...

Ukrayna'nın başkenti Kiev ise Rusya saldırısı nedeniyle bu yıl listeye dahil edilmedi. Rusya'nın kentleri olan  Moskova ve St. Petersburg'un sıralaması ise batı yaptırımlarının etkisiyle düştü.

İşte dünyanın en yaşanabilir 10 şehri...

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Buralarda yaşayanlar yaşlanmaz! İşte dünyanın en yaşanabilir şehirleri...

10. OSAKA, JAPONYA

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