Burak Yörük'ten güzel haber! Sevgilisi Tuana Yılmaz ile evlilik tarihini paylaştı...
Şimdilerde Taşacak Bu Deniz dizisindeki Oruç rolüyle adından söz ettiren Burak Yörük, uzun süredir aşk yaşadığı Tuana Yılmaz ile evleniyor. Birlikte davete katılan çift, düğün için tarih verdi.
Başarılı oyunculuk kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da gündemde olan Burak Yörük, Tuana Yılmaz'a aylar önce evlenme teklifi etmişti. Şimdi ise, çift düğün için hazırlıklara başlamış ve tarihlerini paylaşmış durumda.
Yörük, Trabzon'da devam eden dizi çekimleri nedeniyle İstanbul'dan uzak kalırken, "Ailem ve sevdiklerimi çok özlüyorum" diyerek, çekimlerin yoğun temposunun yanı sıra, özleminin de kendisini etkilediğinden bahsetti.
Yörük, Trabzon'un güzel olduğunu ancak ailesinin eksikliğini hissettiğini ifade etti: "Dizi gerçekten çok güzel gidiyor, izleyicilerden çok güzel tepkiler alıyoruz. Fakat, ailemi, dostlarımı ve eşimi çok özlüyorum. Trabzon harika bir yer, ama İstanbul'u, evimi çok özlüyorum."
Tuana Yılmaz ise düğün hazırlıklarıyla ilgili duygularını şu şekilde paylaştı: "Prosedürlü bir şey planlıyoruz, bakalım. Çok mutluyuz ve çok heyecanlıyız."