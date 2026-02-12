Burak Yörük'ten güzel haber! Sevgilisi Tuana Yılmaz ile evlilik tarihini paylaştı...

Yörük, Trabzon'un güzel olduğunu ancak ailesinin eksikliğini hissettiğini ifade etti: "Dizi gerçekten çok güzel gidiyor, izleyicilerden çok güzel tepkiler alıyoruz. Fakat, ailemi, dostlarımı ve eşimi çok özlüyorum. Trabzon harika bir yer, ama İstanbul'u, evimi çok özlüyorum."