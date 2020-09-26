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Burak Yılmaz siftah yaptı Lille kazandı

Fransa'da Lille, sahasında konuk ettiği Nantes'i 2-0'la geçerken gollerden birini Burak Yılmaz attı ve siftah yaptı.

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Lille'de Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, karşılaşmaya 11'de başladı. Yusuf Yazıcı ise yedek kulübesinde oturdu.

Ev sahibi Lille maça Maignan, Zeki, Botman, Bradaric, Fonte, Andre, Bamba, Sanches, Araujo, Burak, J.David 11'iyle başladı.

Nantes ise karşılaşmaya Lafont, Girotto, Pallois, Fabio, Appiah, Coco, Blas, Louza, Simon, Chrivella, Muani 11'i ile çıktı.

Lille, 43. dakikada Nicolas Pallois'in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu golle Lille'in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi. 

Burak Yılmaz'ın 86. dakikada yerde kalmasından sonra Lille, penaltı kazandı. Topun başına penaltıyı alan Burak Yılmaz geçti ve skoru 2-0 yapan golü attı. Milli oyuncu, böylece Ligue 1'deki ilk golünü atmış oldu.

2-0 kazanan Lille, 11 puanla ve maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. 

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