Burak Yılmaz seyircisiz oynanan derbi sonrası konuştu: Hepimizin canı can

Burak Yılmaz Galatarasay derbisi sonrası konuştu. Maçların seyircisiz oynanmasının milletimizin iyiliği için olduğunu, çok fazla panik yapıldığını dile getirdi.

Abone ol

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz Galatasaray derbisi sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Burak Yılmaz şu açıklamaları yaptı:

Yılmaz, "Görüyorum çok panik var. Kendi takım arkadaşlarımda diğer takımdaki yabancı oyuncularda, hepsinde çok büyük panik var. Ama söylenilene göre dünyanın en güvenli ülkesiyiz. Tamamen bütün tedbirler alınmış durumda. Yabancı arkadaşlarıma söyleyeceğim şey sakin olsunlar.

"Hepimizin canı can"

Hepimizin canı can. Hepimizin çocuğu var. Devletimiz gereken önlemleri alıyor, Dünyada en güvenli ülke olarak görülüyoruz. Sonuçta hepimiz profesyoneliz. Hepimiz çekiniyoruz, korkuyoruz ama sahaya çıkıp görevimizi yapmak zorundayız. Bence yabancı arkadaşlarımız iyi ki Türkiye'deyiz diyorlardır.

"Futbolun tadı tuzu taraftar"

Corona virüs sürecinin ligi nasıl etkileyeceği hakkında konuşan Burak Yılmaz, "Sonuçta biri galip gelecek, şampiyon olacak. Futbolun itici

gücü tadı tuzu taraftar. Tabii ki hoş olmayacak. Ancak her şey insan sağlığı için. Yabancı arkadaşlarımın hepsinin tedirginliği, hepsinin paniği var. Hafta içinde onlarla birlikteydik, onlarla konuştuk. Gerekli insanlarla doktorlarla konuşturduk. Biraz panikleri olduğu doğru. Ama şimdi yabancı arkadaşlarımız da nereye gitsin? Kendi ülkelerine mi gitsinler? Lütfen sakin olun. Kendi insanımız da sakin olsun. Bu da geçecek, kendi hayatımıza döneceğiz" cümlelerini kullandı.

"Milletimizin iyiliğine yapılmış bir şey"

Her şey taraftarlarla güzel. Bunu hepimiz görüyoruz. Çok fazla tadı tuzu olmasa da çıkıp görevimizi yapmak zorundaydık. Deplasmanda böyle tribünlere karşı oynamak hoş değildi. Ama bunu yapmanın hiç kimsenin kötülüğüne değil, milletimizin insanımızın iyiliğine yapılmış bir şey.