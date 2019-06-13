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Burak Yılmaz anlaştı gidiyor! İşte yeni takımı

Burak Yılmaz anlaştı gidiyor! İşte yeni takımı

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, Beşiktaşlı Burak Yılmaz'ın Lecce ile anlaştığını yazdı.

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla'nın haberine göre; A Milli Takım ve Beşiktaş'ın golcü oyuncusu Lecce'nin transfer teklifini kabul etti. Haberde Burak Yılmaz'ın birkaç yıl önce Lazio'ya çok yakın olduğu ancak bu transferin gerçekleşmediği söylendi.

Beşiktaş'ın uygun şartlar sağlanırsa golcü oyuncunun transferine onay vereceği de belirtildi.

Burak Yılmaz, devre arasında geldiği Beşiktaş ile çıktığı 22 Süper Lig maçında 16 gol atıp, 1 asistlik müthiş bir performans sergiledi.

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