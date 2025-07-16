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Burak Sevinç ve Başak Parlak iki proje için anlaştı! Başrol olacaklar...

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Burak Sevinç ve Başak Parlak iki proje için anlaştı! Başrol olacaklar...

Burak Sevinç ve Başak Parlak “O Kadın” ve “Aşk Mı, Para Mı?” adlı peş peşe 2 dikey dizi birden çekecek. Sevilen oyuncu Burak Sevinç geçtiğimiz sezon Hudutsuz Sevda kadrosunda yer alıyordu. İşte yeni projelere dair merak edilenler...

Burak Sevinç ve Başak Parlak iki proje için anlaştı! Başrol olacaklar... - Resim: 1

“Hudutsuz Sevda”nın yenilenmiş 3. sezonunda da rol almaya hazırlanan Burak Sevinç, Başak Parlak’la sezona başlamadan peş peşe 2 dikey dizi çekecek. İlk film “O Kadın”ın İstanbul’da yapılan çekimleri geçen haftalarda bitti. 

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Burak Sevinç ve Başak Parlak iki proje için anlaştı! Başrol olacaklar... - Resim: 2

Dizide Sevinç “Ozan”, Başak Parlak ise “Yasemin” rollerine hayat verdi. Yakında açılacak Gain Shorts kanalında yayınlanacak dizi Bibu Yapım imzalı… Gül Sarıaltın’ın yönettiği dizinin ortak yapımcısı Ali Demir…

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Burak Sevinç ve Başak Parlak iki proje için anlaştı! Başrol olacaklar... - Resim: 3

SİNAN VE ALYA’NIN HİKÂYESİ

İkilinin çekimleri temmuz ayının son haftası başlayacak olan “Aşk Mı, Para Mı?” dizisinde Burak Sevinç “Sinan”, Başak Parlak “Alya” rollerini canlandıracak. 

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Burak Sevinç ve Başak Parlak iki proje için anlaştı! Başrol olacaklar... - Resim: 4

YAPIM KADROSU GÜÇLÜ

Gain İç Yapımlar imzalı, Burçin Ergin’in yazdığı dizinin yönetmenliğini Günay Günaydın yapacak.

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