Burak Sevinç ve Başak Parlak iki proje için anlaştı! Başrol olacaklar...
Burak Sevinç ve Başak Parlak “O Kadın” ve “Aşk Mı, Para Mı?” adlı peş peşe 2 dikey dizi birden çekecek. Sevilen oyuncu Burak Sevinç geçtiğimiz sezon Hudutsuz Sevda kadrosunda yer alıyordu. İşte yeni projelere dair merak edilenler...
“Hudutsuz Sevda”nın yenilenmiş 3. sezonunda da rol almaya hazırlanan Burak Sevinç, Başak Parlak’la sezona başlamadan peş peşe 2 dikey dizi çekecek. İlk film “O Kadın”ın İstanbul’da yapılan çekimleri geçen haftalarda bitti.
Dizide Sevinç “Ozan”, Başak Parlak ise “Yasemin” rollerine hayat verdi. Yakında açılacak Gain Shorts kanalında yayınlanacak dizi Bibu Yapım imzalı… Gül Sarıaltın’ın yönettiği dizinin ortak yapımcısı Ali Demir…
SİNAN VE ALYA’NIN HİKÂYESİ
İkilinin çekimleri temmuz ayının son haftası başlayacak olan “Aşk Mı, Para Mı?” dizisinde Burak Sevinç “Sinan”, Başak Parlak “Alya” rollerini canlandıracak.
YAPIM KADROSU GÜÇLÜ
Gain İç Yapımlar imzalı, Burçin Ergin’in yazdığı dizinin yönetmenliğini Günay Günaydın yapacak.