Burak Sergen'in 'aldattı' denilen eşi Nihan Ünsal'dan açıklama: O fotoğraflar eski!
Oyuncu Burak Sergen'i hastanede koronavirüs tedavisi gördüğü süreçte aldattığı iddiaları magazin gündemine bomba gibi düşen Nihan Ünsal, sessizliğini bozdu. Ünsal, basına sızan fotoğrafların eski olduğunu söyleyerek iddiaları yalanladı.
Nisan ayında koronovirüse yakalanan ve uzun süre hastanede tedavi gören Sadakatsiz dizisinin Haluk'u Burak Sergen'in, 4 ay önce evlendiği Nihan Ünsal tarafından ihanete uğradığı iddia edildi. Ünsal'ın yasak aşkıyla görüntüleri de ortaya çıktı. Sergen'i hastanedeki en zor günlerinde dahi yalnız bırakmayan Nihan Ünsal, İzmirli Özer Kocer ile yasak aşk yaşamaya başladı. Eşinin hareketlerinden şüphelenen Sergen ise ihaneti belgeletti.
Çıkan haberler in ardından Nihan Ünsal ve Özer Kocer'in el ele çekilen fotoğrafı ortaya çıktı. Nihan ve Özer ikilisi, Florya'daki bir alışveriş merkezine el ele girdi. Çift ardından da gittikleri mekanda samimi şekilde görüntülendi.
Kısa sürede magazin gündemine bomba gibi düşen Nihan Ünsal, Magazin D haber müdürü Asiye Acar'a özel olarak yaptığı açıklamada ihanet iddialarını reddederek hukuki yollara başvuracağını söyledi.
"Fotoğraflar da maalesef eski"
Ünsal, açıklamasında "Avukatım gerekli açıklamayı yapacağı için bu kadar bekledim. Fakat fotoğrafların yayınlanmasıyla iş çığırında çıktı. Bir ailem ve gururum olduğu unutularak her yerde eski fotoğraflar yayınlandı. Bunları yapan herkese kanunen gerekli işlemleri yapacağız. Hastanedeyken benim 7/24 neler yaşadığımı herkes biliyor. Bunlara açıklama gereğinde bile bulunmuyorum. Ben bunları kimlerin ne amaçla yaptığını biliyorum. Hastayken aldatma söz konusu bile değil. Fotoğraflar da maalesef eski" şeklinde konuştu.