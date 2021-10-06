Burak Sergen'in 25 yaş küçük karısının el ele aldatma görüntüsü çıktı

4 ay önce evlenen ve 3. evliliğini kendisinden 25 yaş küçük Nihan Ünsal ile yapan Burak Sergen'in mutluluğu kısa sürdü, ihanete uğradı. 35 yaşındaki Nihan Ünsal İzmirli bir iş insanı ile ünlü bir AVM'de ele ele görüntülendi. İkilinin birlikte aynı eve girdiği görüntülerde ifşa oldu.