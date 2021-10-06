Burak Sergen'in 25 yaş küçük karısının el ele aldatma görüntüsü çıktı
Sadakatsiz dizisinde Haluk karakterine hayat veren oyuncu Burak Sergen, 4 ay önce evlendiği kendisinden 25 yaş küçük eşi Nihan Ünsal tarafından aldatıldı. Sergen, İzmirli iş insanı ile el ele AVM'ye ve eve girerken görüntülenen eşi Nihan Ünsal'dan boşanmaya hazırlanıyor.
Kanal D'nin en çok izlenen dizisi Sadakatsiz'de Haluk rolüyle beğeni toplayan başarılı oyuncu Burak Sergen evliliğinde kriz yaşıyor. Koronavirüs nedeniyle uzun süre yoğun bakımda kalan Burak Sergen'e en büyük darbe hayatımın kadını dediği eşi Nihan Ünsal'dan geldi. Eşi oyuncuyu aldatttı!
4 ay önce evlenen ve 3. evliliğini kendisinden 25 yaş küçük Nihan Ünsal ile yapan Burak Sergen'in mutluluğu kısa sürdü, ihanete uğradı. 35 yaşındaki Nihan Ünsal İzmirli bir iş insanı ile ünlü bir AVM'de ele ele görüntülendi. İkilinin birlikte aynı eve girdiği görüntülerde ifşa oldu.
Bir dedektif gibi karısını takip eden Burak Sergen bu ihanetin ardından harekete geçti ve genç eşine boşanma davası açtı. Zor günler geçiren Burak Sergen'e destek eski eşi, oğlu Cansın'ın annesi Işıl Sergen'den tam destek geldi.
Işıl Sergen hem Burak Sergen'e 'güçlü ol' mesajı verdi, hem de hakkındaki haberlere açıklık getirdi.