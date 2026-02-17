Burak Serdar Şanal'dan kötü haber! Ameliyat oldu!
Ekranların sevilen oyuncularından Burak Serdar Şanal, hastaneden gelen bir paylaşımla hayranlarını endişelendirdi. Ünlü ismin ameliyat geçirdiği ortaya çıktı.
Şanal’ın operasyon geçirdiğini sevgilisi Ayça Ongül duyurdu.
Ongül, oyuncunun hastane odasında çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak süreci gözler önüne serdi. Paylaşım kısa sürede gündem olurken, takipçilerden “Geçmiş olsun” mesajları yağdı.
Burak Serdar Şanal cephesinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Oyuncunun hangi nedenle ameliyat olduğu bilinmezken, sağlık durumuna ilişkin detaylar da paylaşılmadı.
