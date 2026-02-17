BIST 14.299
Burak Serdar Şanal'dan kötü haber! Ameliyat oldu!

Ekranların sevilen oyuncularından Burak Serdar Şanal, hastaneden gelen bir paylaşımla hayranlarını endişelendirdi. Ünlü ismin ameliyat geçirdiği ortaya çıktı.

Burak Serdar Şanal'dan kötü haber! Ameliyat oldu! - Resim: 1

Şanal’ın operasyon geçirdiğini sevgilisi Ayça Ongül duyurdu.

Burak Serdar Şanal'dan kötü haber! Ameliyat oldu! - Resim: 2

Ongül, oyuncunun hastane odasında çekilmiş bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak süreci gözler önüne serdi. Paylaşım kısa sürede gündem olurken, takipçilerden “Geçmiş olsun” mesajları yağdı.

Burak Serdar Şanal'dan kötü haber! Ameliyat oldu! - Resim: 3

Burak Serdar Şanal cephesinden ise henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Burak Serdar Şanal'dan kötü haber! Ameliyat oldu! - Resim: 4

Oyuncunun hangi nedenle ameliyat olduğu bilinmezken, sağlık durumuna ilişkin detaylar da paylaşılmadı.

