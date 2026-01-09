Burak Özçivit'ten hakkında çıkan para iddialarına yanıt geldi
Burak Özçivit, son dönemde hakkında çıkan para karşılığı yurt dışı etkinlik ve yemek daveti iddialarına sessiz kalmadı. Ünlü isim, bir marka lansmanında basın mensuplarının sorularına yanıt vererek, sürekli maddi konular üzerinden gündeme getirilmekten duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.
Oyuncu, projeleri seçerken tek kriterinin kendine yakıştırması ve beğenmesi olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:
“Maddiyatla alakalı konular niye hep sosyal medyaya yansıyor, bilmiyorum. Hiç para için hareket etmedim.
Önemli olan tek durum, projeyi beğenmem, okuyunca kendime yakıştırmam. Ben anlamıyorum, neden sürekli parayla ilgili haberler yapılıyor?”