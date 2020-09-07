Burak Özçivit'le kavga ettiği söylenen Fahriye Evcen'den dikkat çeken sözler!
BODRUM'da eşi Burak Özçivit ile kavga ettiği söylentileri hızla yayılan Fahriye Evcen, ilginç açıklamalarıyla dikkatleri yeniden üzerine çekti.
Son günlerde sürekli olarak Burak Özçivit'le yaşadığı kavga nedeniyle magazin gündeminde konuşulan Fahriye Evcen, son açıklamalarıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti. Bodrum'daki yazlığında eşi Özçivit'le hararetli bir kavgaya tutuştuğu konuşulan Evcen, gök bilimi üzerine söyledikleriyle şaşırttı.
Gök bilimine her zaman farklı bir ilgisi olduğunu aktaran Fahriye Evcen, bu durumun sorulması üzerine şunları anlattı:
''Doğanın her kösesi bana ‘ev’ gibi ama gökyüzünü özellikle gece izlerken oraya ait hissediyorum. Sonsuzluk hissi ayın ve yıldızların parıltısı beni içine çekiyor.''
Ayrıca Evcen'in doğa sevgisinin de bir başka olduğu da sosyal medya hesabı Instagram'dan kendisini belli ediyor. Evcen, sıklıkla doğada çekildiği fotoğrafları paylaşarak beğenileri topluyor.
Öte yandan Burak Özçivit'le üç yıl önce nikah masasına oturan oyuncu Fahriye Evcen, geçtiğimiz yıl ilk oğlu Karan'ı kucağına almış ve oğlunu kendisi büyütmek istediği için kendisine gelen teklifleri reddetmişti.