Burak Özçivit'in o kadınlarla görüntüleri ortaya çıktı: Hamile Fahriye Evcen çok kızacak!
Ünlü oyuncu Burak Özçivit, Rusya'da kadın hayranlarıyla bir araya geldi. Özçivit'i çok seven birbirinden güzel kadınlar teker teker fotoğraf çektirdi. Ünlü oyuncuya neredeyse nefes aldırmadılar. Sosyal medyaya yayılan fotoğrafları görenler, gözlerini hemen hamile olan Fahriye Evcen'e çevirdi. Fotoğraflara yapılan yorumların çoğu ''Fahriye görmesin'' oldu.
Başarılı oyuncu Burak Özçivit'in, kendisi gibi oyuncu olan Fahriye Evcen ile evliliğinden Karan adını verdikleri bir çocuğu bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda ikinci kez anne-baba olacağını duyuran çiftten ünlü oyuncu Burak Özçivit, Rusya'da kadın hayranlarıyla bir mekanda bir araya geldi. Kadın hayranlarının sevgisine boğulan yakışıklı oyuncu, onları kıramayıp fotoğraflar da çekildi. Ortaya çıkan samimi anlar ise gözleri Fahriye Evcen'e çevirdi. O anları görenlerin ağzı açık kaldı.
Hayranlarının arasından güçlükle arabaya bindirilen Özçivit için, "Fahriye bu işe çok kızacak" gibi yorumlarda bulunuldu.
Türkiye'de geniş bir hayran kitlesi bulunan ünlü oyuncu Burak Özçivit, Orta Doğu ve Rusya'da da hayli seviliyor.
Özçivit son olarak Rusya'da bir restoranın açılışı kapsamında hayranlarıyla bir araya geldi. Ancak bu buluşma adeta izdihama döndü.