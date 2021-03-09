Burak Özçivit'in kalbine inecek Fahriye Evcen'in yeni pozları olay!
Fahriye Evcen, ekranlarda olmasa da sosyal medyada çok konuşulmayı başarıyor. Son pozları beğeni yağmuruna tutuldu.
Fahriye Evcen, Çalıkuşu dizisi setinde tanıştığı Burak Özçivit ile 2017 yılında evlendi. Evliliğinin ardından ise hamile kalınca ekranlara uzun bir süre ara verdi. Oğlu Karan'ı kucağına alınca da kendisi büyütme kararı aldı. Doğumun ardından da ekranlara geri dönmedi.
Fakat bu esnada Fahriye Evcen, hayranlarıyla iletişimini sosyal medyadan sürdürmeye devam etti. Hatta karantina süreciyle beraber daha da aktif bir şekilde Instagram kullanmaya başladı.
Son zamanlarda hayranlarına bu da yeterli gelmeyince Evcen, çekimler için stüdyonun yolunu tuttu. Geçtiğimiz günlerde siyah abiye elbisesiyle pozlarını Instagram'da paylaştı.
Herkes yeniden ekranlara döneceğinin hazırlığı olarak düşündü. Evcen'den konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.