Burak Özçivit'in kalbine inecek Fahriye Evcen'in yeni pozları olay!

Fahriye Evcen, Çalıkuşu dizisi setinde tanıştığı Burak Özçivit ile 2017 yılında evlendi. Evliliğinin ardından ise hamile kalınca ekranlara uzun bir süre ara verdi. Oğlu Karan'ı kucağına alınca da kendisi büyütme kararı aldı. Doğumun ardından da ekranlara geri dönmedi.