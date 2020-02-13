Burak Özçivit'in başrolde olduğu Kuruluş Osman dizisine 3 bomba transfer birden!
ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman dizisine 3 ünlü isim daha katıldı. Savaşçı dizisinden Çağrı Şensoy'un yanı sıra Yurdaer Okur ve Burak Çelik transfer oldu.
Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı niteliğinde ATV ekranlarında yayımlanan Kuruluş Osman dizisi yayımlanmaya başlayacağı esnada Burak Özçivit, Nurettin Sönmez, Ragıp Savaş, Saruhan Hünel ve Ayşegül Günay gibi isimlerle anlaşmıştı.
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Yayımlanmaya başladığı ilk günden beri reytinglerde zirvedeki yerini koruyan Kuruluş Osman, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.
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Son olarak kurduğu tiyatro ile adından söz ettiren Yurdaer Okur'un Kuruluş Osman dizisine transfer olduğu öğrenilmişti. Okur'un dizide 'Balgay' karakterine hayat vereceği ortaya çıktı.
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Son olarak ise FOX TV ekranlarında yayımlanan Savaşçı dizisinden Çağrı Şensoy da Kuruluş Osman'a transfer oldu. Şensoy, 'Berkutay' karakterine hayat vermeye hazırlanıyor.
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