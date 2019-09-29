Burak Özçivit'e Can Yaman'dan olay gönderme! Demet Özdemir için bakın ne dedi
Can Yaman, hayranlarından gelen ilginç teklifi ilk kez açıkladı. Burak Özçivit'e olay bir göndermede bulundu.
Son olarak 16 Ekim’de ise Cannes’a davetli olduğunu açıklayan Can Yaman, önceki akşam Bebek’te görüntülendi. Yolda tek başına yürüyen oyuncu ayaküstü basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Röportaj sırasında İtalyan hayranları tarafından etrafı sarılan Can Yaman, sevenleriyle fotoğraf çekildi. İtalyan hayranları tarafından gösterilen ilgiden memnun olan Yaman, kendisinin Türkiye’yi A Milli Futbol Takımı gibi temsil ettiğini söyledi.
Milli maç gibi: Can Yaman, “İtalyanların bu kadar İstanbul’da olduğunu yeni yeni görmeye başlıyorum. Bebek’te bu saatte buraya geliyorlar fotoğraf çektiriyorlar. Bu ilişkiler arasında da çok iyi Yunan-Türk ilişkileri, İtalyan-Türk ilişkileri anlamında güzel bir şey. Milli maç gibi bir şey. Ülkeyi temsil ediyor gibi bakılırsa çok güzel bir şey” dedi.
Türk yapımı dizilerin yurtdışında Hollywood yapımlarıyla yarıştığını söyleyen oyuncu, “Hollywood’dan sonra Türkiye ilk sırada geliyor. Bu anlamda bizim Türk dizilerinin pazarı çok gelişmiş” ifadelerini kullandı.