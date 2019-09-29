Burak Özçivit'e Can Yaman'dan olay gönderme! Demet Özdemir için bakın ne dedi

Milli maç gibi: Can Yaman, “İtalyanların bu kadar İstanbul’da olduğunu yeni yeni görmeye başlıyorum. Bebek’te bu saatte buraya geliyorlar fotoğraf çektiriyorlar. Bu ilişkiler arasında da çok iyi Yunan-Türk ilişkileri, İtalyan-Türk ilişkileri anlamında güzel bir şey. Milli maç gibi bir şey. Ülkeyi temsil ediyor gibi bakılırsa çok güzel bir şey” dedi.