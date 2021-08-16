Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den ilk 'Bodrum yangını' açıklaması: Çok korktuk!
Fahriye Evcen ve eşi Burak Özçivit dün Bebek'te objektiflere takıldı. Bodrum'daki evlerinde yangın paniğiyle karşı karşıya kalan ünlü çift, o anlarla ilgili ilk kez konuştu.
Oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit önceki akşam Bebek'teki bir restoran çıkışı objektiflere takıldı. Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, Bodrum-Gümüşlük’te evlerinin yakınında meydana gelen yangın ile ilgili konuştu. "Tatil ilk başta iyiydi" diyen çift "Sonrasında yaşanan olaylar herkesi olduğu gibi bizi de fazlasıyla üzdü" diye konuştu.
Ünlü oyuncuların Gümüşlük'teki evinin etrafındaki ormanlık alanda yangın çıkmıştı. Çift, "Bu yaşananlardan dolayı insanın canı gitmek istemiyor" diye konuştu.
Kuruluş Osman dizisinin sezon finali yapmasıyla Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen ve oğulları Karan tatile çıkmıştı.
Yaz aylarını Bodrum'daki evlerinde geçiren ünlü çift, yangın paniğiyle karşı karşıya kalmıştı.