Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'den ilk 'Bodrum yangını' açıklaması: Çok korktuk!

Oyuncu çift Fahriye Evcen ile Burak Özçivit önceki akşam Bebek'teki bir restoran çıkışı objektiflere takıldı. Fahriye Evcen-Burak Özçivit çifti, Bodrum-Gümüşlük’te evlerinin yakınında meydana gelen yangın ile ilgili konuştu. "Tatil ilk başta iyiydi" diyen çift "Sonrasında yaşanan olaylar herkesi olduğu gibi bizi de fazlasıyla üzdü" diye konuştu.