Burak Özçivit ve Fahriye Evcen kavga etti! İddialar ağızları açık bıraktı
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Bodrum'daki yazlıklarında kavga ettikleri ortaya çıktı. Sosyal medyada yayılan iddialar duyanların ağzını açık bıraktı.
Geçtiğimiz günlerde uzun bir sürenin ardından İstanbul gecelerinde görüntülenen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit hakkında kavga iddiası şoke etti. İddialara göre, İstanbul'da kısa bir süre geçirmenin ardından Bodrum'daki yazlığa dönen çift, fena kavga etti.
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Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in Bodrum'daki yazlığından sesler yükseldi ve gece yarısı kavga başladı. Sesler iyice yükselince ise oğulları Karan’ın bu durumdan etkilenmemesi için havuz başına gidip orada kavgaya devam etti.
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Tartışma esnasında eski defterlerin de açıldığı, Fahriye Evcen’in Burak Özçivit’e bağırışlarının çevredeki kişiler tarafından duyulduğu da söylendi.
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Tartışma seslerini duyan komşuların bu durumdan rahatsız olup olaya müdahale ettikleri de iddialar arasında yer aldı.
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