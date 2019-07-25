Burak Özçivit ve Fahriye Evcen hiçbir ayrıntıyı atlamıyor! Karan bebek için özel hazırlıklar

Fahriye Evcen, "Eğitim şart" dedi ve oğlunun bakımıyla bizzat kendi ilgilenen güzel oyuncu, hiçbir şeyi şansa bırakmadı. 33 yaşında anne olan Evcen, anne ve bebek sağlığından organik beslenmeye, spordan kişisel gelişime kadar pek çok alanda donanımlı olmak için uzmanlardan yardım alıyor.