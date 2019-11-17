Burak Özçivit ve Fahriye Evcen 7 aylık bebeğe okul bakıyor fiyatı şaşırttı
2017 yılında evlenen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çiftinin, 7 aylık bebekleri için şimdiden okul bakmaya başladığı öğrenildi.
Karan isimli bebekleri daha doğmadan önce onun adına Instagram hesabı açarak ve hamilelik kurallarıyla sıklıkla gündeme gelen Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, dudak uçuklatan bir bütçeyle bebekleri için okul bakıyor.
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7 aylık bebeklerinin eğitimini şimdiden düşünmeye başlayan çift, 60 bin lirayı gözden çıkardı. Hatta çiftin seçilen bir okul için yakın zamanda da görüşmeye gideceği öğrenildi.
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750 bin TL'ye anlaşmıştı: Fahriye Evcen, geçtiğimiz günlerde bir marka ile anlaşmış ve teklifi 750 bin TL karşılığında kabul ettiği öğrenilmişti.
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Fahriye Evcen kimdir?
Fahriye Evcen Özçivit (d. 4 Haziran 1986, Solingen), Türk oyuncu. Anne tarafından Çerkes kökenli, baba tarafında Kavala göçmenidir.
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