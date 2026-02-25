Burak Özçivit son yatırımı ile şaşırttı! Eyüpsultan'dan 30 daire satın aldı ödediği para...
Yakışıklı oyuncu Burak Özçivit, bu kez rol aldığı projelerle değil yatırım iddialarıyla gündemde. Türkiye'de ve yurt dışında önemli gayrimenkullere sahip olduğu bilinen Özçivit bu kez yatırım için İstanbul Eyüpsultan'ı seçti. Özçivit'in Eyüpsultan'dan 30 daire satın aldığı öne sürüldü. Peki, ünlü oyuncu 30 daire için ne kadar ödedi? Toplam serveti ne kadar? İşte detaylar...
Uzun süredir Kuruluş Osman dizisinde Osman Bey karakterini canlandıran, Fahriye Evcen'in eşi Burak Özçivit’in, son yatırımı sosyal medyayı salladı.
İddiaya göre ünlü oyuncu, gayrimenkul yatırımlarına bir yenisini daha ekleyerek Eyüpsultan’da toplu bir konut alımı yaptı.
150 milyon TL...
Yaklaşık 150 milyon TL’lik bir yatırım gerçekleştirdiği konuşulan Özçivit’in, 30 daireyi portföyüne dahil ettiği ileri sürüldü.
Başarılı kariyerinin yanı sıra kazancıyla da sık sık magazin basınında yer alan Özçivit’in, lüks otomobilleri, yurt dışındaki hayran etkinlikleri ve reklam anlaşmalarıyla dikkat çektiği biliniyor. Son yıllarda özellikle gayrimenkul alanında yatırımlar yaptığına dair iddialar da zaman zaman kamuoyuna yansımıştı.