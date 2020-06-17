Burak Özçivit paylaştı ATV Kuruluş Osman dizisinin final iddiası olay yarattı
ATV Kuruluş Osman dizisinin başrol oyuncusu Burak Özçivit, son Instagram paylaşımıyla kafaları karıştırdı. Final iddialarını aldı başını gitti.
Son olarak Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun'un kadrosuna dahil olduğu iddia edilen dizi Kuruluş Osman'ın final yaptığına dair ortaya atılan iddialar ve dizinin başrol oyuncusu Burak Özçivit'in sosyal medya paylaşımı herkesin kafasını karıştırdı.
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ATV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olması ve TRT 1'de bir dönem yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olmasıyla oldukça popüler olan dizi Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit, 26. bölüm fragmanını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Burak Özçivit, bu Instagram paylaşımının altına ise ''Finale doğru'' notunu düştü.
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Kuruluş Osman'la ilgili bu mesaj 'Dizi final mi yapıyor' düşüncesini akıllara getirdi. Gerçek ise dizinin çarşamba günü yayınlanacak 26. bölümüyle anlaşılacak.
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