Burak Özçivit paylaştı ATV Kuruluş Osman dizisinin final iddiası olay yarattı

ATV ekranlarının en çok izlenen dizilerinden biri olması ve TRT 1'de bir dönem yayımlanan Diriliş Ertuğrul dizisinin devamı olmasıyla oldukça popüler olan dizi Kuruluş Osman'ın başrolü Burak Özçivit, 26. bölüm fragmanını sosyal medya hesabından paylaştı.