Burak Özçivit Kuruluş Osman için kamp kurdu nöbet tuttu
Herkesin merakla beklediği Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman için Burak Özçivit, kamp kurdu.
TRT 1 ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde ATV ekranlarında yayınlanacak olan Kuruluş Osman, tanıtımıyla 100 milyonun üzerinde izleme aldı. Tüm dünyadan ‘Diriliş’ hayranlarının büyük merakla beklediği ‘Kuruluş Osman’, Hollywood yapımlarını aşan prodüksiyonuyla da parmak ısırtacak.
Dokuz ay Bozdağ Film bünyesinde oluşturulan uluslar arası koreografi ekibi tarafından at binme, kılıç-yay kullanma, dövüş ve koreografi eğitimi alan oyunculara zaman zaman askeri eğitimler de verildi. Dizinin başrol oyuncusu ve Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit başta olmak üzere oyuncular günlerce dağlık ve ormanlık alanlarda askeri eğitim aldılar.
Doğal şartlarda kendi barınaklarını inşa eden oyuncular; sularını bulup, yemeklerini hazırladılar. Geceleri ikişer saat nöbet tuttular. Kampta özel kuvvetlerden emekli uzman subaylar tarafından komando eğitimine tabi tutulan oyunculara uygulamalı intikal, yön bulma, harita, düşman karargahına sızma, baskın ve pusu atma gibi askeri eğitimler verildi.
Dost ve düşman kuvvetlere ayrılan oyuncular, 10 kilometrelik parkurda tatbikat yaptılar. Burak Özçivit komutanlığındaki dost kuvvet oyuncuları düşman topraklarına sızdılar, pusu kurup düşman karargahını ele geçildiler.