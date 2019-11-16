Burak Özçivit Kuruluş Osman için kamp kurdu nöbet tuttu

Dokuz ay Bozdağ Film bünyesinde oluşturulan uluslar arası koreografi ekibi tarafından at binme, kılıç-yay kullanma, dövüş ve koreografi eğitimi alan oyunculara zaman zaman askeri eğitimler de verildi. Dizinin başrol oyuncusu ve Osman Bey karakterine hayat veren Burak Özçivit başta olmak üzere oyuncular günlerce dağlık ve ormanlık alanlarda askeri eğitim aldılar.

İşte Kuruluş Osman son fragman