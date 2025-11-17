Burak Özçivit, kariyerinde bir ilke imza attı! Yaptığını görenler inanamadı
Ünlü oyuncu Burak Özçivit, kariyeri boyunca yer aldığı tüm projelerle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Özçivit'in oyunculuk hayatında bir ilk yaşanıyor. Burak Özçivit, bu sefer bambaşka bir işle izleyicisinin karşısına çıkıyor.
Ünlü oyuncu Burak Özçivit rol aldığı projelerle, mal varlıklarıyla, kendisi gib oyuncu eşi Fahriye Evcen ile evliliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Her yaptığıyla magazin dünyasında çok konuşulan Özçivit, bu sefer bambaşka bir projeye imza atıyor. Kariyerinde bir ilk olan bu proje, herkesi şaşırtacak türden...
TV dizileri ve sinema filmleriyle geniş bir hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit kariyerinde ilk kez tiyatro yapacak. 'İstanbul'un En Güzel Kızı' adlı tek kişilik oyunla sahnede olacak.
'İstanbul'un En Güzel Kızı'; ömrünü bu şehre, babasına ve gönlünün en kıymetlisine adamış Oktay'ın (Oki) hikayesini anlatıyor.
Şiire, romana, şarkıya, göze ve gönle sığmayan; her yerden taşan İstanbul'un en yakıcı aşk öyküsünü izleyiciyle buluşturuyor.