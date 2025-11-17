Burak Özçivit, kariyerinde bir ilke imza attı! Yaptığını görenler inanamadı

Ünlü oyuncu Burak Özçivit rol aldığı projelerle, mal varlıklarıyla, kendisi gib oyuncu eşi Fahriye Evcen ile evliliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Her yaptığıyla magazin dünyasında çok konuşulan Özçivit, bu sefer bambaşka bir projeye imza atıyor. Kariyerinde bir ilk olan bu proje, herkesi şaşırtacak türden...