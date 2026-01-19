Burak Özçivit, Joy Awards'ta yok! Kara listeye mi alındı

AYRILAN YERİ BEĞENMEMİŞ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu durumun nedeniyle ilgili kulislerde dolaşan şu bilgi dikkat çekti. Geçen yıl eşi Fahriye Evcen’le Joy Awards’a katılan Burak Özçivit’in kendilerine ayrılan yeri beğenmediği ve sosyal medyadan organizasyonla ilgili eleştirel bir paylaşım yaptığı, ardından da çok kısa süre sonra paylaşımı sildiği belirtiliyor.