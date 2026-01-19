BIST 12.752
Burak Özçivit, Joy Awards'ta yok! Kara listeye mi alındı

Joy Awards gecesinde bu yıl Burak Özçivit'in yokluğu dikkatlerden kaçmadı. Ünlü oyuncunun ödül törenine katılmaması, kulislerde konuşulan çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Özçivit'in Joy Awards'ta kara listeye alındığı konuşuluyor.

Burak Özçivit, Joy Awards'ta yok! Kara listeye mi alındı - Resim: 1

Joy Awards 2026 gecesinde birçok ünlü isim kırmızı halıda boy gösterirken, Burak Özçivit'in törende yer almaması dikkat çekti. Gözlerin onu aradığı gece, kulislerde soru işaretlerini artırdı. Burak Özçivit kara listeye mi alındı?

Burak Özçivit, Joy Awards'ta yok! Kara listeye mi alındı - Resim: 2

Suudi Arabistan’ın dünya starlarına ev sahipliği yaptığı dev organizasyonlarından biri olan Joy Awards’a bu yıl Türk oyuncular damga vurdu. Ancak katılan isim arasında Burak Özçivit’in olmaması dikkat çekti.

Burak Özçivit, Joy Awards'ta yok! Kara listeye mi alındı - Resim: 3

Her yıl birçok Arap ülkesinde davet ve açılışlara giden Burak Özçivit’in son aylarda ağırlıklı olarak Rusya ve Türki Cumhuriyetlere gitmesi dikkat çekiyordu.

Burak Özçivit, Joy Awards'ta yok! Kara listeye mi alındı - Resim: 4

AYRILAN YERİ BEĞENMEMİŞ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; bu durumun nedeniyle ilgili kulislerde dolaşan şu bilgi dikkat çekti. Geçen yıl eşi Fahriye Evcen’le Joy Awards’a katılan Burak Özçivit’in kendilerine ayrılan yeri beğenmediği ve sosyal medyadan organizasyonla ilgili eleştirel bir paylaşım yaptığı, ardından da çok kısa süre sonra paylaşımı sildiği belirtiliyor.

