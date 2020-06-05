Burak Özçivit Fahriye Evcen'in doğum günü için bakın ne yaptı Karan'lı sürpriz
Fahriye Evcen, dün 35. yaş gününü eşi Burak Özçivit ve oğlu Karan'la beraber kutladı. Burak Özçivit, eşi Evcen için sürpriz bir pasta hazırlattı.
Bir döneme damga vuran Çalıkuşu dizi setinde tanışarak arkadaşlıklarını aşka dönüştüren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in evlilikleri mutlu bir beraberlikle devam ediyor. Geçtiğimiz yıl evliliklerini oğulları Karan ile taçlandıran çiftten Fahriye Evcen ise dün çekirdek ailesiyle beraber 35. yaş gününü kutladı.
Yeni yaşını sosyal medya hesabı Instagram'dan hayran kitlesinin paylaşımlarıyla beraber kutlayan Fahriye Evcen, hepsine ayrı ayrı teşekkür ederken eşi Burak Özçivit'in sürprizini de paylaştı.
Burak Özçivit, eşi Fahriye Evcen için hazırlattığı pastanın üzerine oğulları Karan'la beraber olan fotoğrafını koydurarak ''Ailece nice seneler'' notunu yazdırdı.
Fahriye Evcen, Burak Özçivit'in bu sürprizini de Insttagram hesabının hikayeler kısmından paylaşarak aşkını yeniden eşine ilan etti ve teşekkürünü bu yolla yaptı. Evcen, Özçivit'in sürprizinin üzerine ingilizce olarak yazdığı not ile çok sevdiğini ifade etti.