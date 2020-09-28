Burak Özçivit Fahriye Evcen ve oğlu Karan'la 'Bizim evin halleri' deyip paylaştı
Oğlu Karan ile fotoğrafını paylaşan Burak Özçivit, son olarak eşi Fahriye Evcen ve oğluyla beraber trambolinin üzerinde zıplarken çekilen videosunu yayımladı.
Son günlerde sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren Burak Özçivit, ilk olarak kestirdiği saçlarını ardından da ilk defa oğlu Karan'la fotoğrafını Instagram'dan paylaştı. Özçivit'in bu paylaşımları konuşulurken yeni gönderisi beğeni yağmuruna tutuldu.
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Geçtiğimiz hafta ilk defa oğlu Karan'la fotoğrafını sosyal medya hesabı Instagram'a yükleyerek kural bozan Burak Özçivit bu kez eşi Fahriye Evcen ve oğlu Karan ile beraber bir paylaşım yaptı.
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Burak Özçivit, ''Bizim evin halleri'' diyerek kucağında oğlu Karanın olduğu ve eşi Fahriye Evcen'e sarıldığı anları paylaştı.
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Burak Özçivit'in Instagram'da paylaştığı videosunda ailesiyle beraber trambolinin üzerinde eğlenceli anlar yaşadığı görüldü.
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