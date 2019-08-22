Burak Özçivit eşine sahip çıktı Fahriye Evcen hakkında bakın ne söyledi

Fahriye Evcen, kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile Çalıkuşu setinde tanışarak 2017 yılında hayatını birleştirmiş ve Nisan ayında bu evliliği Karan bebek ile taçlandırmışlardı. Doğumun ardından tüm zamanını bebeği Karan ile geçiren Fahriye Evcen'in ise son hali merak konusu iken ilk kez Bodrum'da görüntülenmişti.