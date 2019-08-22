Burak Özçivit eşine sahip çıktı Fahriye Evcen hakkında bakın ne söyledi
Doğum kiloları nedeniyle eleştirilen Fahriye Evcen'e sonunda eşi Burak Özçivit'ten destek geldi. Birçok ünlü isim Fahriye Evcen'in doğum kiloları nedeniyle eleştirilmesinin ardından Evcen'e destek çıkmışken eşi Burak Özçivit, sessiz kalmıştı ki sonunda o sessizliğini bozdu.
Fahriye Evcen, kendisi gibi oyuncu olan Burak Özçivit ile Çalıkuşu setinde tanışarak 2017 yılında hayatını birleştirmiş ve Nisan ayında bu evliliği Karan bebek ile taçlandırmışlardı. Doğumun ardından tüm zamanını bebeği Karan ile geçiren Fahriye Evcen'in ise son hali merak konusu iken ilk kez Bodrum'da görüntülenmişti.
Bodrum'da ailecek tatil yapan Fahriye ve Burak çifti, havuz başında görüntülenmiş, Evcen'in doğum kilolarını veremediği dikkat çekmişti. Bodrum tatili dönüşü bir de Yeni İstanbul Havalimanı'nda objektiflere takılan çiftten Evcen'in son hali olay olmuştu.
Fahriye Evcen'in doğum kilolarını verememiş olması birçok kişi tarafından çok konuşulmuş, sosyal medya ikiye bölünmüştü. Evcen'i kilosu nedeniyle eleştirenler olduğu kadar destek çıkanlar da olmuştu.
Birçok ünlü isminde içinde olduğu bir grup Evcen'e ''Sen her halinle güzelsin'' diyerek destek çıkmışken eşi Burak Özçivit'in sessiz kalması ise dikkatleri üzerine çekmesine neden olmuştu.