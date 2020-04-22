Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve kardeşi Burçun Özçivit kavgası arasında kaldı!

Abisiyle olan benzerliğiyle gündeme gelen Burçun Özçivit ile yengesi Fahriye Evcen arasında geçtiğimiz günlerde başlayan kriz halen devam ediyor. Bu tartışma sonrası birlerini sosyal medya hesaplarından silen ikilinin kriz sürecinde en zor günleri yaşayan ise Burak Özçivit oldu.