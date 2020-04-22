Burak Özçivit eşi Fahriye Evcen ve kardeşi Burçun Özçivit kavgası arasında kaldı!
Oyuncu Burak Özçivit'in eşi Fahriye Evcen ve görümcesi Burçun Özçivit arasındaki krizin yankıları devam ediyor. Bu süreçte zor günler geçiren Burak Özçivit, ikili arasında kaldı.
Abisiyle olan benzerliğiyle gündeme gelen Burçun Özçivit ile yengesi Fahriye Evcen arasında geçtiğimiz günlerde başlayan kriz halen devam ediyor. Bu tartışma sonrası birlerini sosyal medya hesaplarından silen ikilinin kriz sürecinde en zor günleri yaşayan ise Burak Özçivit oldu.
2017 senesinde görkemli bir düğünle evlenen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen çifti, geçtiğimiz Nisan ayında oğulları Karan'ı kucaklarına aldı. Mutlu birliktelikleri ile magazin dünyasının gözde çifti olan Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, şimdilerde ise bambaşka bir konuyla magazin gündeminde.
"Karan'ı göstermeme kararı aldı": Fahriye Evcen geçtiğimiz günlerde eşinin kardeşi Burçun Özçivit’le tartıştı ve tartışma sonrası görümcesiyle arasındaki ipleri koparan ünlü oyuncu, onu sosyal medya hesaplarından da silmişti. Hatta oğlu Karan’ı da bundan böyle görümcesine göstermeme kararı aldı.
"Aileler barıştıramadı": Hürriyet'te yer alan habere göre, çiftin aileleri, olayı öğrenince tarafları barıştırmak için harekete geçti. Ancak görümcesini hayatından tamamen çıkaran Fahriye Evcen, barışmaya yanaşmadı.