Burak Özçivit Engin Altan Düzyatan'la karşı karşıya geldi! Ekranda jön savaşları başlıyor!

TRT 1 Ekranlarında son bulan Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde ATV ekranlarında yeni sezonda yayına girecek Diriliş Osman dizisinin başrolü Burak Özçivit, sıkı bir çalışma ile rolüne hazırlanıyor. Özçivit, Diriliş Osman için okçuluk ve at binme dersleri ayrıca dövüş, kılıç ve aksiyon eğitimleri de alıyor.