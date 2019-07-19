Burak Özçivit Engin Altan Düzyatan'la karşı karşıya geldi! Ekranda jön savaşları başlıyor!
Yeni sezon için televizyon bombaları ardı ardına patlarken, Eylül ayında yaşanacak jön savaşları dikkat çekiyor! Yeni sezonda Burak Özçivit, Engin Altan Düzyatan, Tolgahan Sayışman ve Engin Akyürek bir arada olacak.
TRT 1 Ekranlarında son bulan Diriliş Ertuğrul'un devamı niteliğinde ATV ekranlarında yeni sezonda yayına girecek Diriliş Osman dizisinin başrolü Burak Özçivit, sıkı bir çalışma ile rolüne hazırlanıyor. Özçivit, Diriliş Osman için okçuluk ve at binme dersleri ayrıca dövüş, kılıç ve aksiyon eğitimleri de alıyor.
Haftanın beş günü sekiz saat çalışan Özçivit, koreografi eğitimlerinin yanı sıra tarihçiler ve sosyologlardan tarih ile dönemin yaşam tarzı üzerine kuramsal eğitimler de aldı.
Engin Altan Düzyatan'ın başrolünde yer aldığı Diriliş Ertuğrul'un devamı olacak olan Diriliş Osman'da ise Düzyatan ve Burak Özçivit aynı dizi içerisinde yer almayacaklar.
İki sezon boyunca TRT 1 ekranlarında yerini alan Diriliş Ertuğrul'un başrolü Engin Altan Düzyatan'ın yeni projesi de belli oldu.