Burak Özçivit Diriliş Osman'a sıkı hazırlanıyor! Haftanın beş günü sekiz saat zorlu eğitim
ATV ekranlarında Diriliş Ertuğrul'un yeni sezonu niteliğinde çekilecek olan Diriliş Osman'ın başrol oyuncusu Burak Özçivit, rolü için birçok eğitimi aynı anda alıyor.
Sevenlerinin 'Osman' rolünü heyecanla beklediği Burak Özçivit, dizi için hummalı bir eğitim sürecine girdi. Okçuluk ve at binme dersleri alan Özçivit, ayrıca dövüş, kılıç ve aksiyon eğitimleri de aldı.
Haftanın beş günü sekiz saat çalışan Özçivit, koreografi eğitimlerinin yanı sıra tarihçiler ve sosyologlardan tarih ile dönemin yaşam tarzı üzerine kuramsal eğitimler de aldı.
Burak Özçivit ve Engin Altan Düzyatan aynı anda mı oynayacak?: Diriliş Ertuğrul dizisinde Ertuğrul Bey karakterine hayat veren Engin Altan Düzyatan ile Diriliş Osman dizisinde Osman Bey'e hayat verecek olan Burak Özçivit ise yeni sezonda aynı dizi içerisinde yer almayacaklar.
Peki Burak Özçivit kimdir?: Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğrafçılık bölümünde okudu. Aslen Gazianteplidir.