Burak Özçivit Beyrut'ta mahsur kaldı! Lübnan askerleri tarafından kurtarıldı
Burak Özçivit, iş gezisi için gittiği Beyrut'ta AVM'de hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle zor anlar yaşadı. Özçivit, AVM'de mahsur kaldı.
Fahriye Evcen ile evliliğinin ardından baba olan Burak Özçivit, birçok yurt dışı işini iptal etmişti, Karan bebeği ve eşi Fahriye Evcen'i yalnız bırakmamaya çalışıyordu. Fakat anlaşmalı olduğu markalar nedeniyle geçtiğimiz günlerde Romanya'dan başlayan iş seyahatine Beyrut'ta devam eden Özçivit, her gittiği yerde hayranlarının yoğun ilgisi nedeniyle zor anlar yaşıyor.
Binlerce hayranının AVM’ye Burak Özçivit’i görmek için gelmesi izdihama neden oldu. AVM’ye ön kapıdan girmek isteyen oyuncu, hayranlarının yoğun ilgisinden dolayı garaj kapısından girmek zorunda kaldı.Burak Özçivit, yoğun ilgiden dolayı güvenlik sorunu yaşadı.
Ünlü oyuncu, kalabalıkta mahsur kalınca bir mağazanın deposuna kaçırıldı. 2 saat depoda mahsur kalan Burak Özçivit, Lübnan askerlerinin müdahalesiyle dışarı çıkabildi. Asker ve koruma eşliğinde aracına bindirilen Özçivit'in hayranları arabanın etrafını sararak da fotoğraf ve video çekmeye devam etti.
Burak Özçivit, geçtiğimiz günlerde de marka yüzü olduğu Altınyıldız Classics için Romanya’ya gitmişti. Yoğun katılımın olduğu buluşmada, ünlü isim tüm hayranlarıyla ilgilenerek fotoğraf çektirmişti.